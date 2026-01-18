В России изменятся правила авиаперелетов: какие нововведения начнут действовать с 1 марта

В России с 1 марта 2026 года изменятся правила авиаперелетов. В частности, начнут действовать положения о том, что авиаперевозчики обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, а также порядке отказа от перевозки и возврата денежных средств. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
«Устраняется правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета, — уточнил собеседник агентства. — Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств».
Кроме того, сопровождающим детей до 12 лет теперь не придется доплачивать за соседние с ними места на борту.
Как писал сайт KP.RU, в области авиаперевозок с осени прошлого года действует нововведение: теперь у пассажиров в России обратный билет не сгорает при опоздании на первый рейс. Пассажир, опоздавший на рейс, но прибывший в аэропорт отправления, имеет право воспользоваться обратным билетом. Размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование перевозки или изменение условий перевозки, ограничивается фактическими расходами перевозчика — дополнительных комиссий не будет.