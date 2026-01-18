В России изменятся правила авиаперелетов: какие нововведения начнут действовать с 1 марта

Как писал сайт KP.RU, в области авиаперевозок с осени прошлого года действует нововведение: теперь у пассажиров в России обратный билет не сгорает при опоздании на первый рейс. Пассажир, опоздавший на рейс, но прибывший в аэропорт отправления, имеет право воспользоваться обратным билетом. Размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование перевозки или изменение условий перевозки, ограничивается фактическими расходами перевозчика — дополнительных комиссий не будет.