Ночная уборка во Владивостоке: с улиц вывезли более 4000 кубометров снега

Общий объём снега, убранного с улиц Владивостока и отправленного на полигон, уже превысил 50 000 кубометров. Параллельно для предотвращения гололедицы коммунальные службы в ночные часы обрабатывали реагентами участки на Некрасовской, проездах между 2-й и 3-й Строительной, Никифорова, Героев Хасана, Сафонова, Часовитина, Марины Расковой и других улицах.