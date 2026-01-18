Ричмонд
Ночная уборка во Владивостоке: с улиц вывезли более 4000 кубометров снега

Общий объём снега, убранного с улиц Владивостока уже превысил 50 000 кубометров.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке продолжается уборка снега после снегопада 10 января. За прошедшую ночь с городских улиц было вывезено ещё 4 378 кубометров снега.

Работы велись на улицах Героев Хасана, Борисенко, Харьковской, Аксаковской, Магнитогорской, Пушкинской, Суханова, Уборевича и Фонтанной.

Общий объём снега, убранного с улиц Владивостока и отправленного на полигон, уже превысил 50 000 кубометров. Параллельно для предотвращения гололедицы коммунальные службы в ночные часы обрабатывали реагентами участки на Некрасовской, проездах между 2-й и 3-й Строительной, Никифорова, Героев Хасана, Сафонова, Часовитина, Марины Расковой и других улицах.

Работы по расчистке пешеходных зон, проездов и вывозу снега с прибордюрной полосы продолжаются в круглосуточном режиме. В течение сегодняшнего дня дорожные службы сосредоточатся на уборке улиц Сабанеева, микрорайона Снеговая Падь, Тополиной аллеи, Станюковича, участка от кольца Терешковой в сторону Бурачека, внутренней стороны Пушкинской, Давыдова и других улиц.