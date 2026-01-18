Центр «Тигр» сообщил о стабилизации состояния двух спасённых тигрят

Перед выездом на спасение малышей группе пришлось по кадрам установить точку, где сняли видео с тигрятами: для этого специалисты просмотрели записи с протяжённого участка трассы Терней—Амгу длиной более 200 километров, сопоставили ориентиры и по следам вышли к месту, где лежали детёныши. В округе не нашли ни саму тигрицу-мать, ни её следов, поэтому участники операции допустили, что взрослое животное могло погибнуть от рук браконьеров.