Центр «Тигр» сообщил о стабилизации состояния двух спасённых тигрят

Состояние двух амурских тигрят, которых в начале января нашли у трассы между Тернеем и Амгу без матери и передали в центр реабилитации «Тигр», стабилизировалось. Об этом сообщил Telegram-канал центра.
Сигнал о четырёх тигрятах, сидевших у обочины дороги, поступил 6 января: когда на место добрались специалисты Центра «Амурский тигр», охотнадзора и Сихотэ-Алинского заповедника, двое детёнышей уже погибли от холода, а двух оставшихся, трёхмесячных самца и самку весом около 10 килограммов, после осмотра и первичной помощи срочно доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка.
Перед выездом на спасение малышей группе пришлось по кадрам установить точку, где сняли видео с тигрятами: для этого специалисты просмотрели записи с протяжённого участка трассы Терней—Амгу длиной более 200 километров, сопоставили ориентиры и по следам вышли к месту, где лежали детёныши. В округе не нашли ни саму тигрицу-мать, ни её следов, поэтому участники операции допустили, что взрослое животное могло погибнуть от рук браконьеров.
В центре «Тигр» тигрят обогрели, сняли переохлаждение, начали лечение и откорректировали питание, так как животные поступили истощёнными и ослабленными. Сейчас за ними круглосуточно наблюдают ветеринары, которые отмечают положительную динамику, но пока не берутся обещать, каким будет дальнейший путь реабилитации.