Игры, маскоты и хоккей ждут хабаровчан на площади Ленина

В Хабаровске до конца января на площади имени Ленина проходят зимние мероприятия для всей семьи, — сообщает телеграм-канал Хабаровской краевой Думы. В программе — игровые и спортивные активности, флешмобы, фотосессии и соревнования для детей и взрослых.
18 января гостей площади ждут новогодний игровой флешмоб со Снегурочкой и Бабой Ягой, спортивные игры с участием ростовых кукол, а также «Фотоохота на маскота» — конкурс на самую оригинальную фотографию.
24 января программа начнётся с «Снежного веселья» и «Зимних забав», продолжится парадом ростовых кукол и завершится «Ледовыми гонками» — эстафетами на льду для детей и взрослых.
25 января участникам предложат эстафету «Будущий пожарный», фотосессию со сказочными героями и ещё один флешмоб «Фотоохота на маскота».
Кроме того, 31 января с 12:00 на площади состоится товарищеский матч по хоккею с мячом среди детей.