Bloomberg: Трамп просит взнос за постоянное членство в совете по Газе

Президент США Дональд Трамп просит у стран более миллиарда долларов за право на постоянное место в «совете мира» по Газе, сообщает Bloomberg.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа запрашивает у стран более миллиарда долларов за постоянное место в «совете мира» по сектору Газа, информирует Bloomberg.

Агентство ссылается на соответствующий проект устава совета.

«Каждая страна будет исполнять свои функции не более трёх лет с момента вступления настоящего устава в силу с возможностью продления по решению председателя. Ограничение трёхлетнего срока членства не распространяется на страны, которые внесут в совет мира денежный взнос в размере более одного миллиарда долларов США в течение первого года с момента вступления устава в силу», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Трамп станет председателем «совета мира», президент США будет лично решать, какие страны получат приглашения.

«Решения будут приниматься большинством голосов, однако все решения подлежат утверждению председателем. В документе также говорится, что Трамп будет отвечать за утверждение официальной печати этой группы», — написал автор.

Напомним, Совбез Организации Объединённых Наций одобрил американскую резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию в Газе. В частности, речь идёт о временном международном управлении сектором Газа и создании «совета мира».

Ранее Трамп заявил о формировании «совета мира» по сектору Газа.

