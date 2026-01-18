Bloomberg: Трамп просит взнос за постоянное членство в совете по Газе

«Каждая страна будет исполнять свои функции не более трёх лет с момента вступления настоящего устава в силу с возможностью продления по решению председателя. Ограничение трёхлетнего срока членства не распространяется на страны, которые внесут в совет мира денежный взнос в размере более одного миллиарда долларов США в течение первого года с момента вступления устава в силу», — говорится в сообщении.