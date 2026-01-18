Bloomberg: Трамп просит взнос за постоянное членство в совете по Газе

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа запрашивает у стран более миллиарда долларов за постоянное место в «совете мира» по сектору Газа, информирует Bloomberg.
Агентство ссылается на соответствующий проект устава совета.
«Каждая страна будет исполнять свои функции не более трёх лет с момента вступления настоящего устава в силу с возможностью продления по решению председателя. Ограничение трёхлетнего срока членства не распространяется на страны, которые внесут в совет мира денежный взнос в размере более одного миллиарда долларов США в течение первого года с момента вступления устава в силу», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Трамп станет председателем «совета мира», президент США будет лично решать, какие страны получат приглашения.
«Решения будут приниматься большинством голосов, однако все решения подлежат утверждению председателем. В документе также говорится, что Трамп будет отвечать за утверждение официальной печати этой группы», — написал автор.
Напомним, Совбез Организации Объединённых Наций одобрил американскую резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию в Газе. В частности, речь идёт о временном международном управлении сектором Газа и создании «совета мира».
Ранее Трамп заявил о формировании «совета мира» по сектору Газа.