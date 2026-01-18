В России хотят вернуть оценку за поведение с 1 по 11 классы

В России с 1 сентября в школах планируется вернуть систему оценки поведения учащихся с 1 по 11 классы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минпросвещения РФ.
«Планируется, что отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс», — рассказали в министерстве.
Как уточнили в ведомстве, эксперимент по оценке поведения стартовал в начале 2025/26 учебного года. В программу включены 89 общеобразовательных организаций из семи субъектов РФ.
При этом каждому участнику предоставлена возможность выбрать для внедрения одну из трех разработанных методик.
По словам представителей министерства, оценки должны способствовать дисциплине, а главным критерием оценок за поведение будет исполнение учениками своих обязанностей.
В свою очередь в Госдуме выступили с инициативой изменить должность классного руководителя в школах.