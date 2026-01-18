Суд принял жалобу новосибирского академика в споре за патенты на нанотрубки

Академик РАН Михаил Предтеченский из Новосибирска подал в суд по интеллектуальным правам кассационную жалобу на решение о передаче РФ патентов на углеродные нанотрубки компании «OCSiAl». Жалобу приняли к рассмотрению. Об этом свидетельствует информация сервиса «Электронное правосудие».
В октябре прошлого года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, действовавший в интересах Минобрнауки РФ, к MCD Technologies S.а.r.l. Компания была патентообладателем изобретений, связанных с получением углеродных нанотрубок. Суд обязал Роспатент выдать новые патенты с указанием РФ единственным патентообладателем. Предтеченский с данным решением не согласился и подал кассационную жалобу.
— Кассационную жалобу Михаила Предтеченского принять к производству президиума Суда по интеллектуальным правам, возбудить производство по кассационной жалобе, — говорится в определении.
Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначили на 9 февраля.