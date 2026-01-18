Канцлер Мерц раскритиковал немцев за долгие больничные

Он предложил правительству изучить меры, которые побудили бы граждан чаще выходить на работу. В частности, Мерц высказался за отмену практики получения больничного по телефону, введенной во время пандемии коронавируса. По его словам, для роста экономики стране необходимо повысить производительность труда, передает газета Tagesspiegel.