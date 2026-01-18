Ричмонд
Канцлер Мерц раскритиковал немцев за долгие больничные

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал высокий уровень заболеваемости в стране, из-за которого немцы в среднем берут около 14,5 дня больничного в год. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Баден-Вюртемберге.

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал высокий уровень заболеваемости в стране, из-за которого немцы в среднем берут около 14,5 дня больничного в год. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Баден-Вюртемберге.

Мерц назвал цифру в почти три недели невыхода на работу чрезмерной и поставил под сомнение ее обоснованность.

— Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо, — задался вопросом канцлер.

Он предложил правительству изучить меры, которые побудили бы граждан чаще выходить на работу. В частности, Мерц высказался за отмену практики получения больничного по телефону, введенной во время пандемии коронавируса. По его словам, для роста экономики стране необходимо повысить производительность труда, передает газета Tagesspiegel.

В августе 2025 года высший административный суд Германии рассмотрел дело учительницы, которая находилась на больничном 16 лет и все это время получала зарплату.

Сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных катаклизмов, если есть реальный риск для жизни. Какие именно катаклизмы могут быть основанием для пропуска работы, разбиралась «Вечерняя Москва».

