Канцлер Мерц раскритиковал немцев за долгие больничные

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал высокий уровень заболеваемости в стране, из-за которого немцы в среднем берут около 14,5 дня больничного в год. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Баден-Вюртемберге.
Мерц назвал цифру в почти три недели невыхода на работу чрезмерной и поставил под сомнение ее обоснованность.
— Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо, — задался вопросом канцлер.
Он предложил правительству изучить меры, которые побудили бы граждан чаще выходить на работу. В частности, Мерц высказался за отмену практики получения больничного по телефону, введенной во время пандемии коронавируса. По его словам, для роста экономики стране необходимо повысить производительность труда, передает газета Tagesspiegel.
В августе 2025 года высший административный суд Германии рассмотрел дело учительницы, которая находилась на больничном 16 лет и все это время получала зарплату.
