Новосибирцам напомнили о правилах безопасности в морозы

Температура в регионе остаётся ниже −30°, из-за чего сибиряки могут попадать в опасные ситуации на дороге. В таких погодных условиях водителям рекомендуют садиться за руль только в том случае, если автомобиль исправен и имеет достаточный запас топлива. Также следует обеспечить себя теплой одеждой, едой и надёжными средствами связи.