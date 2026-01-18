Новосибирцам напомнили о правилах безопасности в морозы

На время морозов новосибирцам следует придерживаться особых правил поведения на дорогах, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Температура в регионе остаётся ниже −30°, из-за чего сибиряки могут попадать в опасные ситуации на дороге. В таких погодных условиях водителям рекомендуют садиться за руль только в том случае, если автомобиль исправен и имеет достаточный запас топлива. Также следует обеспечить себя теплой одеждой, едой и надёжными средствами связи.
Пешеходам посоветовали не ходить по обочинам, пересекать дороги только в установленных местах и иметь на себе светоотражающие элементы.
