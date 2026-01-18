Список крещенских купелей в Хабаровском крае

Крещенские купания запланированы на 24 иорданях в разных районах Хабаровского края, сообщили в пресс-службе МЧС по краю.
«Во время праздника Крещение Господня 18 и 19 января у оборудованных купелей будут дежурить сотрудники пожарных и спасательных подразделений, ГИМС МЧС России, силовых ведомств и полиции, скорой помощи, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Вблизи иорданей оборудуются теплые палатки для обогрева и переодевания граждан. Всего для обеспечения безопасности на водоемах края будет задействовано около 200 человек и более 100 единиц техники от различных ведомств», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Дмитрий Суминский.
Окунаться можно только в оборудованных местах! Иначе вы рискуете погибнуть.
Опасно для жизни:
— употреблять алкоголь;
— нырять в воду вниз головой;
— совершать омовения в необорудованных для этого местах. Нырнув в прорубь, можно оказаться подо льдом;
— выезжать на лед на автомобилях.
Перечень мест, где планируется оборудование крещенских купелей:
город Хабаровск:
— остановка «Раймаг», Амурская протока в районе улиц Щербаковская и Минусинская;
— ул. Ясная, 24а, купель в затоне завода им. Кирова;
— ул. Покуса, 20 (купель в искусственном водоеме);
город Комсомольск-на-Амуре:
— набережная реки Амур в районе городского пляжа (Приход Казанской иконы Божией Матери);
Комсомольский район:
— с. Селихино, в районе улицы Таежной;
Хабаровский район:
— с. Краснореченское, квартал «Беловодье», река Левая;
— поселок Корфовский, озеро в районе Храма Димитрия Донского;
— поселок Петропавловка, на протоке вблизи Петропавловского женского монастыря;
— село Князе-Волконское, купель на территории части;
— село Князе-Волконское, стрелковый комплекс «Волконский», купель на карьере;
— село Некрасовка, Некрасовские пруды;
Николаевский район:
— город Николаевск-на-Амуре, река Лича (5 км);
Район имени Лазо:
— поселок Переяславка, купель на озере Драга;
— поселок База Дрофа, протока реки Хор;
Бикинский район:
— г. Бикин, купель на реке Бикин в районе ул. Матронина;
Ванинский район:
— рабочий посёлок Ванино, ручей Чистоводный;
Советско-Гаванский район:
— рабочий посёлок Майский, река Мая;
Нанайский район:
— с. Нижняя Манома, р. Манома в районе ул. Набережная, д.31;
Верхнебуреинский район:
— посёлок Чегдомын, купель на реке Чегдомын;
— посёлок Новый Ургал, купель на реке Ургал;
Охотский округ:
— р.п. Охотск, р. Кухтуй;
Солнечный округ:
— п. Солнечный, озеро Хрустальное;
Район им. Полины Осипенко:
с. им. Полины Осипенко, р. Семитка в районе Дома культуры.