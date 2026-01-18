Ричмонд
Список крещенских купелей в Хабаровском крае

Эти 24 иордани оборудованы по требованиям безопасности и на них будут дежурить сотруднии МЧС.

Источник: AmurMedia

Крещенские купания запланированы на 24 иорданях в разных районах Хабаровского края, сообщили в пресс-службе МЧС по краю.

«Во время праздника Крещение Господня 18 и 19 января у оборудованных купелей будут дежурить сотрудники пожарных и спасательных подразделений, ГИМС МЧС России, силовых ведомств и полиции, скорой помощи, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Вблизи иорданей оборудуются теплые палатки для обогрева и переодевания граждан. Всего для обеспечения безопасности на водоемах края будет задействовано около 200 человек и более 100 единиц техники от различных ведомств», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Дмитрий Суминский.

Окунаться можно только в оборудованных местах! Иначе вы рискуете погибнуть.

Опасно для жизни:

— употреблять алкоголь;

— нырять в воду вниз головой;

— совершать омовения в необорудованных для этого местах. Нырнув в прорубь, можно оказаться подо льдом;

— выезжать на лед на автомобилях.

Перечень мест, где планируется оборудование крещенских купелей:

город Хабаровск:

— остановка «Раймаг», Амурская протока в районе улиц Щербаковская и Минусинская;

— ул. Ясная, 24а, купель в затоне завода им. Кирова;

— ул. Покуса, 20 (купель в искусственном водоеме);

город Комсомольск-на-Амуре:

— набережная реки Амур в районе городского пляжа (Приход Казанской иконы Божией Матери);

Комсомольский район:

— с. Селихино, в районе улицы Таежной;

Хабаровский район:

— с. Краснореченское, квартал «Беловодье», река Левая;

— поселок Корфовский, озеро в районе Храма Димитрия Донского;

— поселок Петропавловка, на протоке вблизи Петропавловского женского монастыря;

— село Князе-Волконское, купель на территории части;

— село Князе-Волконское, стрелковый комплекс «Волконский», купель на карьере;

— село Некрасовка, Некрасовские пруды;

Николаевский район:

— город Николаевск-на-Амуре, река Лича (5 км);

Район имени Лазо:

— поселок Переяславка, купель на озере Драга;

— поселок База Дрофа, протока реки Хор;

Бикинский район:

— г. Бикин, купель на реке Бикин в районе ул. Матронина;

Ванинский район:

— рабочий посёлок Ванино, ручей Чистоводный;

Советско-Гаванский район:

— рабочий посёлок Майский, река Мая;

Нанайский район:

— с. Нижняя Манома, р. Манома в районе ул. Набережная, д.31;

Верхнебуреинский район:

— посёлок Чегдомын, купель на реке Чегдомын;

— посёлок Новый Ургал, купель на реке Ургал;

Охотский округ:

— р.п. Охотск, р. Кухтуй;

Солнечный округ:

— п. Солнечный, озеро Хрустальное;

Район им. Полины Осипенко:

с. им. Полины Осипенко, р. Семитка в районе Дома культуры.