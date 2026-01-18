Список крещенских купелей в Хабаровском крае

«Во время праздника Крещение Господня 18 и 19 января у оборудованных купелей будут дежурить сотрудники пожарных и спасательных подразделений, ГИМС МЧС России, силовых ведомств и полиции, скорой помощи, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Вблизи иорданей оборудуются теплые палатки для обогрева и переодевания граждан. Всего для обеспечения безопасности на водоемах края будет задействовано около 200 человек и более 100 единиц техники от различных ведомств», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Дмитрий Суминский.