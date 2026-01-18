Ричмонд
В канун Крещения в Тюмени станет теплее

«В воскресенье, 18 января, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −11, −16. Ночью −20», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, ожидается небольшой снег.

На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 10 м/с. Влажность воздуха составит 83%.