В канун Крещения в Тюмени станет теплее

Днем в Тюмени потеплеет до −11 градусов.
В Тюмени, 18 января, будет облачно с прояснениями. Днем столбики термометров поднимутся до −11 градусов, в ночные часы прогнозируется похолодание до −20.
«В воскресенье, 18 января, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −11, −16. Ночью −20», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, ожидается небольшой снег.
На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 10 м/с. Влажность воздуха составит 83%.