Водители заплатят штрафы за выезд на лед в районе Седанки во Владивостоке

На пятерых автомобилистов составили протоколы.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую субботу, 17 января, сотрудники мэрии и спасатели вышли в очередной рейд по популярным местам зимней рыбалки. В поле зрения проверяющих попали те, кто игнорирует запрет и выезжает на лед на автомобилях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Особое внимание уделили району железнодорожной станции Седанка. Именно здесь комиссия обнаружила пятерых нарушителей. Водители, решившие сократить путь или добраться поближе к лункам, теперь заплатят за свою беспечность рублем. На всех составили административные протоколы.

Участники рейда не только выписывали штрафы, но и занимались профилактикой. Рыбакам раздали памятки с правилами безопасности. В управлении общественной безопасности подчеркнули: запрет на выезд действует не просто так, лед коварен, и машина может уйти под воду в любой момент.

Жителей города просят не рисковать жизнью ради улова или красивого кадра. Если вы стали свидетелем ЧП, нужно немедленно звонить по телефонам 101, 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу: 8 (423) 2222−333.