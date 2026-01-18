Водители заплатят штрафы за выезд на лед в районе Седанки во Владивостоке

Участники рейда не только выписывали штрафы, но и занимались профилактикой. Рыбакам раздали памятки с правилами безопасности. В управлении общественной безопасности подчеркнули: запрет на выезд действует не просто так, лед коварен, и машина может уйти под воду в любой момент.