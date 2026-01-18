Россияне могут получить деньги за плохо убранные от снега дворы

Юрист напомнил, что уборка снега должна быть своевременной.
Жители России могут требовать возбуждения уголовного дела и компенсации из-за неубранного снега во дворах, если из-за этого пострадали люди или имущество. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, обращаться можно как в управляющие компании, так и в полицию — в зависимости от последствий ненадлежащей уборки территории.
По словам юриста, ответственность наступает в тех случаях, когда плохая уборка снега уже привела к ущербу. «Если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборке территории жильцам причинен ущерб (поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения на скользком асфальте и т.д.) граждане могут даже получить компенсацию за порчу имущества от управляющей компании», — сказал РИА Новости Хаминский. По его словам, если был причинен вред жизни и здоровью, то нужно обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он подчеркнул, что такие ситуации подпадают под нормы, регулирующие качество и безопасность коммунальных услуг.
Хаминский уточнил, что перед подачей жалоб жильцам важно установить, какая структура отвечает за конкретный участок. Придомовая территория, как правило, находится в ведении управляющей компании, которая обслуживает дом. Внутриквартальные территории и тротуары обычно относятся к компетенции управ районов или других органов местной власти. Эти органы заключают государственные контракты со специализированными организациями, которые должны иметь в распоряжении снегоуборочную технику. Отдельно юрист отметил, что крупные городские магистрали, улицы и проспекты закреплены за городскими и привлеченными коммунальными службами.
Ранее надзорные органы уже фиксировали нарушения при уборке снега в российских регионах. Так, прокуратура Ноябрьска в ЯНАО выявила несоблюдение правил содержания улично-дорожной сети, в том числе снежные валы у пешеходных переходов и на мостах. По итогам проверки подрядчику и заказчику были внесены представления с требованием устранить нарушения в кратчайшие сроки.