Россияне могут получить деньги за плохо убранные от снега дворы

По словам юриста, ответственность наступает в тех случаях, когда плохая уборка снега уже привела к ущербу. «Если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборке территории жильцам причинен ущерб (поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения на скользком асфальте и т.д.) граждане могут даже получить компенсацию за порчу имущества от управляющей компании», — сказал РИА Новости Хаминский. По его словам, если был причинен вред жизни и здоровью, то нужно обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он подчеркнул, что такие ситуации подпадают под нормы, регулирующие качество и безопасность коммунальных услуг.