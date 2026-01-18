Некоторым пенсионерам увеличат выплаты в августе 2026 года

Депутат уточнил, что пенсии увеличат автоматически.
Пожилые граждане, которые в 2025 году продолжали официально работать и за которых работодатели перечисляли взносы в Социальный фонд России, получат повышение пенсий с августа 2026 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.
«В августе 2026 года выплаты повысят пожилым людям, которые после выхода на пенсию продолжали официально трудиться и за кого работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России в прошлом году», — заявил Говырин. Его слова приводит РИА Новости.
Он уточнил, что увеличение пенсий будет произведено в беззаявительном порядке, исходя из объема страховых отчислений, поступивших за пенсионера в систему в 2025 году. Право на такой перерасчет появляется вне зависимости от продолжительности работы — будь то один месяц или весь календарный год. При этом размер доплаты определяется как суммой уплаченных взносов, так и периодом трудовой деятельности в прошедшем году, добавил парламентарий.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что индексация пенсий работающим россиянам будет продолжена, передает MK.RU. Так, с 1 января 2026 года запланировано повышение страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, а с 1 апреля вырастут социальные пенсии: в среднем выплаты неработающим пенсионерам увеличатся примерно на две тысячи рублей, а работающим — на 1,6 тысяч рублей.