Axios: США реализуют план по Газе вне зависимости от позиции Нетаньяху

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа планирует продолжать реализацию мирного плана по сектору Газа вне зависимости от мнения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«Это наше шоу, а не его шоу. За последние месяцы нам удалось сделать в Газе то, что никто не считал возможным, и мы намерены продолжать движение вперёд», — сказал чиновник из США.
Он отметил, что с Нетаньяху не осуществлялись консультации, касающиеся состава комитета. По словам чиновника, у израильского премьер-министра «нет права голоса» в этом вопросе. Кроме того, источник рассказал, что американская администрация хочет, чтобы Нетаньяху «сосредоточился на Иране, а вопрос Газы оставил за Соединёнными Штатами».
Напомним, Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по урегулированию в Газе. В частности, речь идёт о временном международном управлении сектором Газа и создании «совета мира».
Ранее Трамп заявил о формировании «совета мира» по сектору Газа. В администрации США рассказали, что в состав «совета мира» вошли госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер.