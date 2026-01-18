Ричмонд
Багаж новосибирцев вторые сутки задерживается в аэропорту Дубая

Пассажиры рейса flydubai остались без вещей из-за изменения маршрута и ожидают чемоданы уже более 48 часов.

Источник: Om1 Новосибирск

Более двух дней туристы из Новосибирска, прибывшие в ОАЭ 15 января рейсом FZ 964 авиакомпании flydubai, не могут получить свой багаж из-за вынужденного облёта территории Ирана, что привело к перегрузке самолёта. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на пострадавших пассажиров и туроператора.

«Далее отёльные гиды пытаются связаться с авиакомпанией — никакой конкретики: то говорят, что багаж в Дубае, но потерялся, потом сказали, что он и не вылетел. На следующий день предложили самим приехать в аэропорт искать багаж, а от нашего отеля на такси — 150 долларов. Мы отказались», — рассказала одна из туристок.

По информации, полученной от туроператора «Русский экспресс», причиной инцидента стало закрытие неба над Ираном 15 января. Самолёт был вынужден добираться до Дубая в облёт с дополнительным запасом топлива, из-за чего багаж на борт не загрузили, а отправили отдельно.

Чемоданы прибыли в Эмираты только 17 января, и авиакомпания начала их самостоятельную доставку в отели. Однако к вечеру 17 января часть пассажиров, включая новосибирцев, всё ещё оставалась без своих вещей.