Врач рассказал, как не заболеть после купания в проруби

РИА Новости: растирание полотенцем поможет не заболеть после купания в проруби.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избежать переохлаждения во время крещенских купаний можно, если раздеваться непосредственно перед окунанием и хорошо растираться полотенцем после выхода из проруби, заявил РИА Новости заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.

Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.

«Стоит раздеваться непосредственно перед окунанием. После того, как окунулись, — хорошенько растереться полотенцем и надеть теплые и сухие вещи», — сказал Коробейников.

Также врач посоветовал сразу после окунания зайти в теплое помещение, чтобы согреться и избежать переохлаждения.