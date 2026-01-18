Мерц отругал немцев за количество больничных: немцы лечатся слишком долго

Немецкий канцлер Фридрих Мерц отреагировал на количество больничных листов в стране. По его данным, среднестатистический житель Германии находится на больничном около 14,5 дней. Как раз это не понравилось Мерцу.
«Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не работают по причине болезни. Это действительно правильно? Это действительно необходимо?» — задался вопросом он в рамках мероприятия в Бад-Раппенау.
Мерц предложил федеральному правительству изучить варианты повышения трудовой дисциплины. В частности, он привел в пример возможную отмену практики удаленного оформления листков нетрудоспособности.
Помимо этого, в Германии наступил экономический кризис. Несмотря на это, ФРГ намерена увеличить поддержку Киеву на 3 млрд евро. Таким образом, дополнительные средства должны быть направлены на усиление обороноспособности Украины.