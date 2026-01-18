Как накопить миллион к пенсии

Эксперт привела пример: если 40‑летний работающий гражданин с зарплатой до 80 тысяч рублей начнет ежемесячно перечислять в ПДС по три тысячи рублей, то уже через год на его счете в негосударственном пенсионном фонде будет 72 тысячи рублей. Из них 36 тысяч рублей он внесет самостоятельно, еще 36 тысяч рублей добавит государство в рамках механизма софинансирования. За 10 лет, подсчитала она, только за счет взносов участника и софинансирования сформируется сумма в 720 тысяч рублей. Дополнительный прирост обеспечит налоговый вычет. В результате за десятилетний период размер накоплений возрастет дополнительно примерно на 46 890 рублей.