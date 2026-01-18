Как накопить миллион к пенсии

Участие в программе ПДС рассчитано на 15 лет.
Накопить к выходу на пенсию один миллион рублей за счет участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС) вполне возможно. Эта программа рассчитана на 15 лет. Об этом заявила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выбери.ру» Ирина Андриевская.
Эксперт привела пример: если 40‑летний работающий гражданин с зарплатой до 80 тысяч рублей начнет ежемесячно перечислять в ПДС по три тысячи рублей, то уже через год на его счете в негосударственном пенсионном фонде будет 72 тысячи рублей. Из них 36 тысяч рублей он внесет самостоятельно, еще 36 тысяч рублей добавит государство в рамках механизма софинансирования. За 10 лет, подсчитала она, только за счет взносов участника и софинансирования сформируется сумма в 720 тысяч рублей. Дополнительный прирост обеспечит налоговый вычет. В результате за десятилетний период размер накоплений возрастет дополнительно примерно на 46 890 рублей.
«В 2025 году средняя доходность таких фондов, по данным Центрального банка, составляла 6,51%. Получается, что за первый год в пенсионной копилке “набежит” еще примерно 4 992 рублей. Допустим, ежегодно инвестдоход будет прирастать по ставке 6,51%, а счет регулярно пополняется взносами и софинансированием от государства. Таким образом, уже к концу десятого года на счете будет 1 081 403 рублей», — заявил аналитик для «Российской газеты». По ее расчетам, за 15 лет объем сбережений достигнет примерно 1 433 593 рублей.
Ранее власти РФ заявляли о продолжении индексации пенсий работающим и неработающим гражданам. С 1 января 2026 года запланировано повышение страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, а с 1 апреля вырастут социальные выплаты. По оценкам экспертов, средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров достигнет около 27,7 тысячи рублей, у работающих — 23,8 тысячи рублей.