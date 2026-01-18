Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ледовая переправа у Николаевска-на-Амуре временно закрыта

Зимник перестал работать для безопасности людей и транспорта.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ледовая переправа Николаевск-на-Амуре — село Подгорное временно закрыта из-за вышедшей на лёд воды. По данным местной администрации, местами глубина полыньи достигает 80 сантиметров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

О возобновлении работы зимника власти района сообщат дополнительно. Напомним, с 14 января грузоподъемность этой переправы была увеличена до 12 тонн, что открыло дорогу для грузовиков.

Напомним, зимник в этом году начал работу 24 декабря, на несколько дней раньше обычного срока.