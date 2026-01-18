«Женщине в голову не залезешь»: священник оценил идею окунания в прорубь в бикини

Каждый человек должен помнить, что вызывающая одежда может вызывать какие-то неприличные чувства, отметил Островский.
Купание в проруби на Крещение относится к народным обычаям и не является церковной практикой. Об этом заявил священник Павел Островский. Отдельно священник остановился на вопросе внешнего вида участников крещенских купаний. Он отметил, что, если женщина считает свой купальник или бикини приличным — это ее мнение, в голову к ней нельзя залезть.
«Что касается внешнего вида, то каждый человек должен помнить, что вызывающая одежда может вызывать какие-то неприличные чувства и переживания. Ну, тут уже, как говорится, женщине в голову не залезешь. Если она считает, что бикини, купальник у нее приличный, хорошо, если она считает, что он неприличный, что в таком лучше не окунаться, пусть, пожалуйста, что-нибудь оденет другое», — заявил Островский в интервью радио Sputnik.
Он также пояснил, что в церковной традиции существует иное благочестивое действие — омовение в водах реки Иордан, где, согласно Евангелию, был крещен Иисус Христос. Однако это не связано с тем, что сегодня принято называть «народным экстремальным развлечением». Как отметил священник, православный христианин всегда должен вести себя благочестиво — не должен появляться пьяным и совершать какие-либо поступки в состоянии опьянения. Если люди, помолившись и приняв участие в богослужении, приходят к месту купания трезвыми и соблюдают все меры предосторожности, установленные государством, то в этом нет ничего предосудительного, заключил Павел Островский.
С наступлением Крещенского сочельника тысячи верующих готовятся к проведению особого ритуала — омовения в ледяной воде, который рассматривается как очищающий. В 2026 году эту многовековую традицию можно будет соблюсти на специально подготовленных площадках в различных регионах России. Так, в Москве крещенские купания организуют на территории 12 парков, где будут обустроены специальные проруби. Совершить омовение верующие смогут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В общей сложности планируется оборудовать 40 купелей.