Трамп пригласил президента Бразилии Лулу да Силву войти в «Совет мира» по Газу

16 января Трамп объявил о создании Совета мира, который займется восстановлением сектора Газа. Он подчеркнул, что формирование контрольного органа является ключевым элементом второго этапа плана Белого дома по урегулированию конфликта в регионе. По словам Трампа, для него большая честь объявить о создании Совета, а состав органа будет представлен в ближайшее время.