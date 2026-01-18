Трамп пригласил президента Бразилии Лулу да Силву войти в «Совет мира» по Газу

Президент США Дональд Трамп направил официальное приглашение своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве стать одним из основателей «Совета мира» по сектору Газа. Об этом в субботу, 17 января, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.
Как сообщается, пригласительное письмо было передано через посольство Бразилии в Вашингтоне. Канал не уточнил, дал ли бразильский лидер согласие на участие в новой международной структуре.
16 января Трамп объявил о создании Совета мира, который займется восстановлением сектора Газа. Он подчеркнул, что формирование контрольного органа является ключевым элементом второго этапа плана Белого дома по урегулированию конфликта в регионе. По словам Трампа, для него большая честь объявить о создании Совета, а состав органа будет представлен в ближайшее время.
Кроме того, стало известно, что администрация президента США предложила ввести плату за постоянное членство в «Совете мира» по сектору Газа. Страны, которые в течение первого года выделят совету более миллиарда долларов, смогут получить место на три года с правом продления.