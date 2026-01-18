Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригласил президента Бразилии Лулу да Силву войти в «Совет мира» по Газу

Президент США Дональд Трамп направил официальное приглашение своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве стать одним из основателей «Совета мира» по сектору Газа. Об этом в субботу, 17 января, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп направил официальное приглашение своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве стать одним из основателей «Совета мира» по сектору Газа. Об этом в субботу, 17 января, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.

Как сообщается, пригласительное письмо было передано через посольство Бразилии в Вашингтоне. Канал не уточнил, дал ли бразильский лидер согласие на участие в новой международной структуре.

16 января Трамп объявил о создании Совета мира, который займется восстановлением сектора Газа. Он подчеркнул, что формирование контрольного органа является ключевым элементом второго этапа плана Белого дома по урегулированию конфликта в регионе. По словам Трампа, для него большая честь объявить о создании Совета, а состав органа будет представлен в ближайшее время.

Кроме того, стало известно, что администрация президента США предложила ввести плату за постоянное членство в «Совете мира» по сектору Газа. Страны, которые в течение первого года выделят совету более миллиарда долларов, смогут получить место на три года с правом продления.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше