Тоннель под железной дорогой в микрорайоне Звёздная открыли в Новосибирске

Пешеходный переход, закрытый осенью 2025 года, начал работать после вмешательства депутатов и согласований с властями.

Источник: Om1 Новосибирск

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко сообщил об открытии после ремонта прохода под железнодорожным полотном в районе остановки «Таловая», который соединяет микрорайон Звёздная с остальной частью Первомайского района. Информация об этом была опубликована в его Telegram-канале.

«В диалоге с Западно-Сибирской железной дорогой, мэрией Новосибирска и транспортной прокуратурой нам удалось добиться открытия тоннеля для использования жителями», — написал Александр Аксёненко.

По его словам, железнодорожники также обеспечили установку уличного освещения возле прохода, а мэрия Новосибирска включила инженерное сооружение в план реконструкции.

Напомним, тоннель был закрыт в октябре 2025 года по требованию прокуратуры как не соответствующий нормативам, что вынуждало жителей пользоваться альтернативным путём почти на 2 километра длиннее.

Это водопропускное сооружение было построено ещё в 1915 году вместе с Алтайской железной дорогой.