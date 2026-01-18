Тоннель под железной дорогой в микрорайоне Звёздная открыли в Новосибирске

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко сообщил об открытии после ремонта прохода под железнодорожным полотном в районе остановки «Таловая», который соединяет микрорайон Звёздная с остальной частью Первомайского района. Информация об этом была опубликована в его Telegram-канале.