Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники ищут своих жертв в туристических сообществах, предупредили в МВД

РИА Новости: мошенники ищут своих жертв в туристических сообществах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мошенники находят жертв по комментариям в туристических сообществах в интернете и предлагают дешевые путевки, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как из них следует, мошенники отслеживают активность в тематических сообществах и группах о путешествиях в мессенджерах и соцсетях. Связываются с пользователем от лица туроператора. При этом отмечается, что для того, чтобы войти в доверие, злоумышленники начинают диалог с вопросов о путешествии, а затем предлагают выгодно приобрести билеты по низкой цене.

В МВД порекомендовали гражданам бронировать туры на проверенных ресурсах, производить оплату в офисе туроператора при получении услуг, а также проверять информацию и обращать внимание на отзывы.