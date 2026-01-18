Новосибирским госработникам хотят запретить недвижимость за рубежом

В Государственную думу поступил законопроект, направленный на ужесточение антикоррупционных норм для отдельных категорий работников, в том числе в Новосибирской области.
Инициатива предусматривает запрет на владение и пользование недвижимостью за пределами России. Ограничения предлагается распространить не только на самих сотрудников, но и на их супругов и несовершеннолетних детей.
Под действие документа подпадают работники госкорпораций, публично-правовых компаний, государственных внебюджетных фондов — включая Социальный фонд России и ФФОМС, а также организаций, созданных для реализации задач федеральных органов власти. На региональном уровне изменения могут затронуть филиалы и представительства госкомпаний, а также подведомственные им структуры.
В пояснительной записке авторы ссылаются на соображения государственной безопасности и необходимость снизить риски возможного внешнего давления. Наличие недвижимости за рубежом предлагается рассматривать как основание для увольнения по утрате доверия.
В случае одобрения закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Работодателям Новосибирской области, относящимся к указанному кругу организаций, рекомендуют заранее учитывать возможные изменения и корректировать антикоррупционную и кадровую политику.
Отмечается, что подобные инициативы ранее уже рассматривались в Госдуме: аналогичные законопроекты, включая поправки конституционного характера, вносились, но не получили поддержки.
В настоящее время для государственных служащих уже действует запрет на хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках за пределами Российской Федерации.