МВД: Мошенники звонят пенсионерам от имени ФСБ и обвиняют их в госизмене

Сначала пенсионеру звонят якобы из администрации и обещают новогоднюю доплату или награду. Для получения выплаты, мошенники просят назвать номер СНИЛС чтобы якобы «подтвердить личность». Через некоторое время ему звонит другой аферист, представляющийся сотрудником ФСБ. Он сообщает, что данные были переданы мошенникам, которые использовали их для спонсирования Украины, и якобы возбуждено уголовное дело о госизмене.