МВД: Мошенники звонят пенсионерам от имени ФСБ и обвиняют их в госизмене

Сначала пенсионеру звонят якобы из администрации и обещают новогоднюю доплату или награду. Для получения выплаты, мошенники просят назвать номер СНИЛС чтобы якобы «подтвердить личность». Через некоторое время ему звонит другой аферист, представляющийся сотрудником ФСБ. Он сообщает, что данные были переданы мошенникам, которые использовали их для спонсирования Украины, и якобы возбуждено уголовное дело о госизмене.
Чтобы «избежать ответственности», жертву убеждают снять все накопления в банке, задекларировать их и передать деньги на «проверку», пообещав вернуть сумму в полном объеме. После передачи средств преступники перестают выходить на связь, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что правительство России сформирует оперативный штаб для борьбы с интернет-мошенничеством. В состав штаба войдут представители основных федеральных ведомств, Банка России, кредитных организаций, операторов связи и цифровых платформ.