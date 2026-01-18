Ричмонд
Врач рассказал, как правильно окунаться в прорубь

Избежать переохлаждения во время крещенских купаний можно при соблюдении несложных правил: раздеваться следует непосредственно перед погружением в воду, а после выхода из проруби тщательно растираться полотенцем. Об этом сообщил заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.

Врач посоветовал сразу после окунания зайти в теплое помещение.

«Стоит раздеваться непосредственно перед окунанием. После того, как окунулись, — хорошенько растереться полотенцем и надеть теплые и сухие вещи», — сказал Коробейников. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, по его словам, сразу после погружения желательно пройти в теплое помещение. Это поможет согреться и снизить риск переохлаждения.

Празднование Крещения Господня в Русской православной церкви ежегодно приходится на 19 января. Народные поверья, приуроченные к празднику Крещения, начали складываться практически одновременно с его возникновением. Значительная их часть связана с водой, которая считается главным символом этого церковного торжества. В представлениях наших предков именно в этот день вода наделяется особой исцеляющей и оберегающей силой. Ей приписывали способность укреплять здоровье, очищать тело и душу, а также приносить благополучие и удачу в дом.