Врач рассказал, как правильно окунаться в прорубь

Празднование Крещения Господня в Русской православной церкви ежегодно приходится на 19 января. Народные поверья, приуроченные к празднику Крещения, начали складываться практически одновременно с его возникновением. Значительная их часть связана с водой, которая считается главным символом этого церковного торжества. В представлениях наших предков именно в этот день вода наделяется особой исцеляющей и оберегающей силой. Ей приписывали способность укреплять здоровье, очищать тело и душу, а также приносить благополучие и удачу в дом.