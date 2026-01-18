Ричмонд
Новосибирцам назвали противопоказания для Крещенских купаний

После инсульта или инфаркта окунаться в прорубь может быть опасно.

Источник: Сиб.фм

В преддверии Крещенских купаний спасатели МАСС назвали сибирякам ряд причин, по которым следует воздержаться от погружения в прорубь.

Отказаться от традиционных купаний рекомендуют беременным женщинам, а также людям, страдающим эпилепсией, психическими расстройствами и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, погружение в воду в холод опасно для тех, кто ранее перенёс инсульт или инфаркт, а также для больных вирусными инфекциями.

Напомним, что в Крещенский сочельник действует ряд строгих запретов, связанных с народными традициями.