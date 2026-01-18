Ричмонд
Священник Портнов сказал, смывает ли грехи окунание в прорубь на Крещение

Почему православные окунаются в прорубь на Крещение и что дает такое экстремальное купание объяснил священник Портнов.

Источник: Аргументы и факты

В народе существует поверье, что троекратное погружение в прорубь на Крещение смывает грехи. В беседе с aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов отметил, что это суеверие, которое не имеет никакого отношения к православию.

«В святой воде православные люди обычно не купаются, просто это некое подражание тому, что сделал Христос. Христос зашёл в реку Иордан и принял крещение, и мы заходим в речки после их освещения. Но там, где крестился Христос, лето практически круглый год. У нас все-таки северная страна, поэтому купаться в проруби не полезно физически. С духовной точки зрения это погружение в прорубь не принесёт очищение от грехов, исцеление от болезней. Если с верой окропить себя святой водой, если с верой пить ее по утрам, то это может оказать действительно благодатное воздействие на душу и даже на тело», — объяснил он.

Ранее священник Максим Портнов рассказал, становится ли на Крещение святой вода из-под крана.