Генерал Попов: «ослепленных» боевиков ВСУ ждут мощные удары под Купянском

«В подобных штабах решаются все текущие вопросы, поэтому после удара украинские бойцы ослепнут и оглохнут, то есть потеряют координацию. Пусть всего на несколько часов, но каждая минута в зоне боевых действий критически важна. После этого, наверняка, будут нанесены удары по войскам или усилены наступательные действия. Для противника после ликвидации штаба все замедляется», — отметил Попов.