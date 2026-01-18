Генерал Попов: «ослепленных» боевиков ВСУ ждут мощные удары под Купянском

После уничтожения подземного штаба ВСУ под Купянском в Харьковской области на потерявших координацию украинских боевиков обрушатся новые мощные удары, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об уничтожении заглубленного штаба и пункта временной дислокации ВСУ в районе Купянска. Удар нанес расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» российской группировки войск «Запад».
В МО добавили, что самоходный миномет «Тюльпан» является одним из самых нелюбимых для украинских войск средством поражения.
«В подобных штабах решаются все текущие вопросы, поэтому после удара украинские бойцы ослепнут и оглохнут, то есть потеряют координацию. Пусть всего на несколько часов, но каждая минута в зоне боевых действий критически важна. После этого, наверняка, будут нанесены удары по войскам или усилены наступательные действия. Для противника после ликвидации штаба все замедляется», — отметил Попов.
Генерал подчеркнул, что подобные штабы ВСУ прячут в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Находящееся там командование координирует боевиков, а также решает текущие вопросы. В том числе, там могут располагаться пункты управления беспилотниками.
«В этих же пунктах обычно есть узел связи — телефонная или радиосвязь. Именно в этих штабах отслеживают ситуацию, например, в небе и предупреждают личный состав, чтобы те ушли в укрытие. Там решаются вопросы о поставке боеприпасов и питания, эвакуации раненых», — добавил военный эксперт.
