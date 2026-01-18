«Пожалуйста, помогите»: сын впавшей в кому россиянки в Египте назвал стоимость транспортировки матери в РФ

При этом в турецком городе Кемер накануне были спасены российские туристы, чьи автомобили-фургоны были смыты в море во время сильного ливня. По уточненным данным, граждане РФ сначала остановились на дороге из-за непогоды, но затем резко усилившийся дождь вызвал поток воды, который унес их машины к морю.