«Пожалуйста, помогите»: сын впавшей в кому россиянки в Египте назвал стоимость транспортировки матери в РФ

Семья россиянки, которая находится в коме после инсульта в одной из египетских клиник уже почти две недели, пытаются организовать ее возвращение на родину. Как сообщил РИА Новости ее сын Руслан Гардиханов, частные компании запрашивают за транспортировку более 10 млн рублей.
Ранее 51-летняя учительница из Татарстана Ольга Гардиханова, прилетев в Шарм-эль-Шейх на новогодних каникулах. 4 января она перенесла инсульт и впала в кому.
«Когда мы прилетели в Шарм-эль-Шейх, в аэропорту мама почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали. Когда приехали в больницу, сделали томографию, сказали, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние», — рассказал Гардиханов.
После остановки сердца и срочной реанимации врачи обнаружили обширное мозговое кровоизлияние, которое привело к коме.
Он уточнил, что пациентка по-прежнему находится в состоянии комы в реанимации. Как сообщил ее сын, 12 января медики выполнили сложную операцию продолжительностью более девяти часов: удалили часть гематомы и поставили дренаж для снижения давления.
Однако на текущий момент прогнозы врачей не даются.
По словам сына пациентки, она находится под постоянным контролем в реанимации, что обходится примерно в 2−2,5 тыс. долларов ежедневно. При этом срок действия полиса обязательного медицинского страхования, по его информации, истекает в самое ближайшее время.
Как рассказал Гардиханов, он тоже педагог и работает в школе вместе с матерью. При этом семья вернулась в Татарстан и пытается ускорить возвращение матери, обратившись к властям разного уровня и дипломатам.
«Мы узнавали про транспортировку больных в частных компаниях, одна из них запросила за эту услугу 13,5 миллиона рублей, для нас это нереальные деньги. Очень надеемся на помощь властей. Пожалуйста, помогите», — попросил помощи Гардиханов.
