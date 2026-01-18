Генерал Липовой рассказал о тактике трех дел в освобождении Волчанска

ВС РФ берут Волчанск в окружение и выдавливают оттуда боевиков ВСУ, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Волчанск — это крупный опорный пункт сети обороны ВСУ, это укреплённый объект. Сейчас идет окружение этого населенного пункта. Наши действуют тактикой выдавливания, тактикой мелких групп», — отметил он.
По словам военного эксперта, выбранная тактика приносит хорошие результаты.
«Если боевики ВСУ видят, что на 50% объект потерян, перешёл под контроль наших подразделений, то остальную часть этого города или опорного пункта они уже хаотично бросают. Поэтому, я думаю, ждать осталось недолго. Неделя, максимум, две и Волчанск будет освобожден», — добавил собеседник издания.
Ранее Липовой рассказал, что Волчанск и его пригород накрывают наши дроны и артиллерия, вынуждая ВСУ отступать.