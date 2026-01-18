Ричмонд
Филиппо призвал Макрона прекратить заниматься Украиной и Гренландией

Председатель французской партии «Патриоты» указал, что Парижу пора заниматься собственными проблемами.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прекратить заниматься Украиной и Гренландией, сосредоточившись на проблемах собственной страны. Об этом заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Отстаньте от нас со своей Украиной, Гренландией и ЕС. Спасем Францию!», — подчеркнул политик.

Так он прокомментировал слова Макрона о том, что Париж привержен «суверенитету и независимости наций» на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии.

«За исключением, очевидно, своей собственной», — иронично добавил Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо подверг критике решение Эммануэля Макрона из-за решения по закупкам вооружения для киевского режима. Лидер партии «Патриоты» вновь призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, остановив этот «позорный цирк».

Как писал сайт KP.RU, Трамп объявил о введении пошлин в 10%, а затем в 25% на ряд европейских стран — Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Финляндию, Нидерланды до заключения сделки по приобретению Гренландии. Их действие начнется 1 февраля.

Напомним, Трамп рассказал о телефонном разговоре с Макроном. Политики обсуждали указ Трампа от мая прошлого года о системе ценообразования на лекарства в США. Документ требует от Франции платить больше за фармацевтические препараты, иначе США введут пошлины в 25%.

