Онколог объяснил исцеление тяжело больного раком спонтанной регрессией

«Если рассматривать с точки зрения, что действительно был рак, и вдруг он выздоровел, то тут надо разбираться. Есть случаи, когда в онкологии говорят о таком понятии, как спонтанная регрессия. То есть без усилий или с усилиями, не сопоставимыми с ожидаемым результатом, вдруг опухоль начинает развиваться обратно, исчезают метастазы. Пока механизм спонтанной регрессии не раскрыт», — объяснил онколог.