Онколог объяснил исцеление тяжело больного раком спонтанной регрессией

История исцеления американца Стаматиса Мораитиса, который, заболел раком легких 40 лет назад, привлекла широкое внимание общественности и западных СМИ. Мужчине давали всего полгода жизни, когда он отказался от лечения и уехал на родину — греческий остров Икария. Стаматис Мораитис прожил еще 40 лет вопреки прогнозам врачей.
Комментируя этот случай для aif.ru, кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин отметил, что в первую очередь речь может идти о неправильно поставленном диагнозе. При этом врач не исключил вероятности того, что произошло чудо и американец победил рак.
«Если рассматривать с точки зрения, что действительно был рак, и вдруг он выздоровел, то тут надо разбираться. Есть случаи, когда в онкологии говорят о таком понятии, как спонтанная регрессия. То есть без усилий или с усилиями, не сопоставимыми с ожидаемым результатом, вдруг опухоль начинает развиваться обратно, исчезают метастазы. Пока механизм спонтанной регрессии не раскрыт», — объяснил онколог.
Эксперт сравнил человеческий организм с компьютером, а болезни, в том числе, онкология, являются проявлением сбоя в его работе.
«Сбой программы, который связан с онкологией, это сложная вещь Пока никаких закономерностей чётких не выявлено, но мы движемся в ту сторону, потому что современные все успехи онкологии связаны с восстановлением регулирующих свойств иммунной системы либо с точечным воздействием на информационные каналы, которые поддерживают неконтролируемое деление. Кто сумеет перепрограммировать вот этот неконтролируемый рост, тот будет победителем», — добавил он.
Ранее Черемушкин объяснил, почему в истории американца, победившего онкологии, может быть ошибочный диагноз.