Онколог объяснил исцеление тяжело больного раком спонтанной регрессией

Американец, у которого 40 лет назад диагностировали рак легкого, мог вылечиться благодаря спонтанной регрессии, отметил онколог Черемушкин. Он объяснил, что этот механизм не раскрыт.

История исцеления американца Стаматиса Мораитиса, который, заболел раком легких 40 лет назад, привлекла широкое внимание общественности и западных СМИ. Мужчине давали всего полгода жизни, когда он отказался от лечения и уехал на родину — греческий остров Икария. Стаматис Мораитис прожил еще 40 лет вопреки прогнозам врачей.

Комментируя этот случай для aif.ru, кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин отметил, что в первую очередь речь может идти о неправильно поставленном диагнозе. При этом врач не исключил вероятности того, что произошло чудо и американец победил рак.

«Если рассматривать с точки зрения, что действительно был рак, и вдруг он выздоровел, то тут надо разбираться. Есть случаи, когда в онкологии говорят о таком понятии, как спонтанная регрессия. То есть без усилий или с усилиями, не сопоставимыми с ожидаемым результатом, вдруг опухоль начинает развиваться обратно, исчезают метастазы. Пока механизм спонтанной регрессии не раскрыт», — объяснил онколог.

Эксперт сравнил человеческий организм с компьютером, а болезни, в том числе, онкология, являются проявлением сбоя в его работе.

«Сбой программы, который связан с онкологией, это сложная вещь Пока никаких закономерностей чётких не выявлено, но мы движемся в ту сторону, потому что современные все успехи онкологии связаны с восстановлением регулирующих свойств иммунной системы либо с точечным воздействием на информационные каналы, которые поддерживают неконтролируемое деление. Кто сумеет перепрограммировать вот этот неконтролируемый рост, тот будет победителем», — добавил он.

Ранее Черемушкин объяснил, почему в истории американца, победившего онкологии, может быть ошибочный диагноз.