Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых

Планируемая к использованию в новых поисках семьи Усольцевых нейросеть тeоретически может допускать существенные ошибки и направлять добровольцев по ошибочному маршруту. Об этом ранее заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, подчеркнув при этом, что при сочетании работы нейросети с другими методами поиска вероятность успешного обнаружения возрастает.