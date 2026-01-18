Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение для школьников с 1 сентября

Оценки за поведение планируется ввести для учащихся всех классов — с первого по одиннадцатый — с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.
Как уточнили в ведомстве, в ходе текущей апробации, которая началась в сентябре 2025 года, поведение оценивают только у школьников с 1-го по 8-й класс. После эксперимента систему планируется распространить на все ступени обучения.
Для оценивания определены ключевые критерии, включающие соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность. Они будут применяться и к учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
С начала 2025/26 учебного года проходит апробация новой системы оценки поведения. В эксперименте участвуют 89 школ, представляющих семь пилотных регионов России. Каждая школа выбрала один из трех предложенных вариантов оценки поведения. По завершении эксперимента будет определена наиболее эффективная модель, передает ТАСС.
Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин объяснил, что оценки за поведение в школе не должны стать дополнительным наказанием — они необходимы для воспитания учеников.