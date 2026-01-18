В России объявили войну катерам-призракам в Черном море с дронами на борту

Украинские военные начали использовать новый способ запуска беспилотников в направлении российских регионов, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, в ночь на 17 января, по данным местных Telegram-каналов, российские средства противовоздушной обороны сбили около 10 украинских беспилотников над Сочи и Туапсе. Очевидцы сообщили, что сирены включили около 2:45 ночи.
Кондратьев, комментируя налет дронов, отметил, что украинские БПЛА могли запустить с нескольких направлений, в том числе с территории Украины или с гражданских кораблей в Черном море.
«И появился третий возможный сценарий — это запуск беспилотников с безэкипажных катеров. То есть БЭКи выходят с территории Украины или спускаются на воду с гражданских сухогрузов или танкеров, а дальше идут в сторону российских регионов, в данном случае в направлении Сочи и Туапсе. Позже с них со специальных катапульт стартуют беспилотники самолетного типа, а безэкипажный катер начинает преследовать уже свою цель», — отметил эксперт.
Кондратьев подчеркнул, что атаки приобрели гибридный характер, поскольку происходят одновременно и с воздуха, и с моря. При этом российские средства ПВО продолжают успешно пресекать все атаки.
Вражеские БЭКи являются целью номер один для российских военных и уничтожаются сразу после обнаружения.
Ранее эксперт Кондратьев сообщил, что для атаки на Воронеж ВСУ использовали необычные дроны. Специалист также обратил внимание на то, что взрывные устройства на борту этих дронов оснащены поражающими элементами.