Economist: ЕС может ликвидировать базы США в случае захвата Гренландии

ЕС может пригрозить Соединённым Штатам ликвидацией американских военных баз в случае захвата Гренландии, сообщает Economist.
В материале издания из Британии сказано, что, в частности, речь идёт об авиабазе ВВС США Рамштайн в ФРГ.
«Многие европейские страны захотят, чтобы базы остались, независимо от любых операций в Арктике, в качестве меры обеспечения безопасности. Другие же могут рассматривать угрозу их ликвидации как рычаг давления на американцев. США будет крайне сложно проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что европейские страны могли бы использовать «более агрессивный экономический подход», нацелившись на технологические компании из США.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии.
Ранее сообщалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на фоне угроз Трампа ввести пошлины против ряда стран заявила, что в Гренландию будут направлены европейские войска для участия в военных манёврах.