Economist: ЕС может ликвидировать базы США в случае захвата Гренландии

«Многие европейские страны захотят, чтобы базы остались, независимо от любых операций в Арктике, в качестве меры обеспечения безопасности. Другие же могут рассматривать угрозу их ликвидации как рычаг давления на американцев. США будет крайне сложно проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн», — говорится в сообщении.