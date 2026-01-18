Ричмонд
Священник Портнов сказал, когда портится святая вода

Святая вода, вопреки расхожему мнению, может испортиться. в каком случае это происходит, объяснил священник Портнов.

Источник: Аргументы и факты

Святая вода может испортиться. В беседе с aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов опроверг распространенное мнение о том, что главное свойство святой воды заключается в том, что она не портится долгое время.

«Очень часто считают главным свойством святой воды то, что она, в отличие от обычной, не портится. На самом деле это совершенно не так. С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся», -объяснил он.

Священник Портнов также рассказал, является святой на Крещение вода из-под крана.

Крещение относится к 12 главным христианским праздникам. В этот день, согласно Евангелию, Иисус Христос крестился в реке Иордан.