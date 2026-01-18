Несладкая месть. Как поставить на место афериста, если вы ему не поверили

Кажется, что безобидная шутка над аферистом — это заслуженная месть. Но Александр Сурмачёв настойчиво советует не вступать в диалог. Лучшая реакция — вообще не брать трубку или сразу её положить, заблокировав номер. Почему? Любой ваш ответ, даже вежливый отказ, сигнализирует мошенникам: номер «живой» и с его владельцем можно работать. А если вы вызвали у злоумышленника злость, он может отомстить.