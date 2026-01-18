Несладкая месть. Как поставить на место афериста, если вы ему не поверили

Вы распознали телефонного афериста, не перевели ему деньги и даже решили его «потроллить»? Эксперты предупреждают: такое общение может обернуться против вас. Обиженный мошенник способен устроить настоящую травлю. Но его всё равно можно привлечь к ответственности, даже если вы не стали жертвой.
Руководитель направления экономического отдела Отделения Красноярск Банка России Александр Сурмачёв рассказал omsk.aif.ru, как правильно действовать, чтобы защитить себя и других.
Как наказывать мошенников.
По закону мошенничество — это хищение денег путём обмана. Классическая схема: звонок пожилому человеку от «внука», который якобы попал в беду и срочно требует перевести деньги на карту «для решения вопроса».
Часто действуют группой: один представляется родственником, другой — сотрудником полиции, который подтверждает историю. За такие действия злоумышленникам грозит реальный срок — до двух, а в случае крупного ущерба (от 250 тысяч рублей) и до десяти лет лишения свободы.
Кажется, что безобидная шутка над аферистом — это заслуженная месть. Но Александр Сурмачёв настойчиво советует не вступать в диалог. Лучшая реакция — вообще не брать трубку или сразу её положить, заблокировав номер. Почему? Любой ваш ответ, даже вежливый отказ, сигнализирует мошенникам: номер «живой» и с его владельцем можно работать. А если вы вызвали у злоумышленника злость, он может отомстить.
Ваш номер внесут в особые списки для круглосуточной атаки звонками, используют для SMS-бомбинга тысячами сообщений или даже для подмены номера при звонках другим жертвам. Главная же опасность — запись вашего голоса. С помощью технологий дипфейков мошенники могут синтезировать его и, например, позвонить вашим родным с мольбой о помощи, что звучит очень убедительно.
Как пожаловаться на мошенников.
Если вы распознали обман, но деньги не перевели, это всё равно основание для обращения в правоохранительные органы. Наказать можно и за попытку. В заявлении укажите время звонка, номер телефона, всё, что вам известно, и напишите: «Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое пыталось завладеть моими денежными средствами путём обмана».
Обязательно примите талон-уведомление. Если сотрудник полиции отказывается принимать заявление, спросите: «Вы отказываетесь принять у меня заявление?» — это обычно помогает. В случае отказа в возбуждении дела, жалобу можно подать в прокуратуру через интернет.
Мошенники редко используют свои карты. Они оформляют их на подставных лиц — «дропов». Если вы позвоните в службу безопасности вашего банка и сообщите номер карты, на которую просили перевести деньги, это поможет быстро её заблокировать. Так вы не только усложните жизнь аферистам, но и, возможно, спасете чьи-то сбережения, если перевод только готовится.
Что такое ФинЦЕРТ и как он помогает.
ФинЦЕРТ — это специальное подразделение Банка России, которое собирает информацию обо всех случаях мошенничества в финансовой сфере. Оно ведёт базу данных о преступниках и организует обмен информацией между банками, операторами связи и правоохранительными органами. Это позволяет быстрее блокировать схемы и минимизировать ущерб.
Кто такие «кибердозорщики».
Существуют целые сообщества ответственных граждан — так называемый кибердозор. Эти люди профессионально занимаются сбором информации о мошенниках: анализируют сайты, отслеживают цепочки переводов, в том числе в криптовалюте, и передают детализированные досье в правоохранительные органы. Их работа значительно повышает шансы на поимку преступников.
Помните: шутить с мошенниками — опасно. Их месть может быть изощрённой и доставить массу проблем. Самый действенный способ лишить их власти — не давать никакой обратной связи.
«Поймите, мошенники — это живые люди, их тоже можно задеть. Они учатся на ошибках и постоянно придумывают что-то новое. Если решите грубо послать такого звонящего, будьте готовы, что он захочет отомстить. Многие из этих аферистов хорошо разбираются в технологиях и знают, как досадить. Например, могут закинуть ваш номер в сервис автодозвона — и телефон будет звенеть сутками. Поэтому самый верный ход — просто сбросить вызов, не говоря ни слова», — объясняет Александр Сурмачёв.
Просто положите трубку. А если хотите наказать — действуйте официально и грамотно: через заявление в полицию и жалобу в банк. Это не так эффектно, но зато безопасно.