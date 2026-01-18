Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предупредили об изменении правил авиаперевозок с 1 марта

Соответствующие изменения в правила воздушных перевозок утверждены приказом Минтранса № 341.

Источник: Freepik

С 1 марта авиакомпании в России обязаны заранее и подробно информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения и возврата билетов, в том числе при болезни или иных форс-мажорных обстоятельствах. Соответствующие изменения в правила воздушных перевозок утверждены приказом Минтранса № 341. Об этом пишут РИА Новости.

Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал изданию, что нововведения впервые детально закрепляют эту обязанность перевозчиков. Отдельный блок поправок касается семей с детьми. Детям до 12 лет и сопровождающим их взрослым должны предоставляться соседние места в самолете без дополнительной платы.

Также устраняется правовая неопределенность при вынужденном отказе от перелета. Четко устанавливается право пассажира на возврат денег при задержке рейса более чем на 30 минут от времени в билете. Детально регламентируются обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров водой, питанием и жильем в случае задержек.

По словам парламентария, изменения направлены на повышение понятности и предсказуемости прав пассажиров, четкую фиксацию обязанностей перевозчиков и снижение конфликтных ситуаций за счет единых для всех правил.