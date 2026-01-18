В Госдуме предупредили об изменении правил авиаперевозок с 1 марта

С 1 марта авиакомпании в России обязаны заранее и подробно информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения и возврата билетов, в том числе при болезни или иных форс-мажорных обстоятельствах. Соответствующие изменения в правила воздушных перевозок утверждены приказом Минтранса № 341. Об этом пишут РИА Новости.
Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал изданию, что нововведения впервые детально закрепляют эту обязанность перевозчиков. Отдельный блок поправок касается семей с детьми. Детям до 12 лет и сопровождающим их взрослым должны предоставляться соседние места в самолете без дополнительной платы.
Также устраняется правовая неопределенность при вынужденном отказе от перелета. Четко устанавливается право пассажира на возврат денег при задержке рейса более чем на 30 минут от времени в билете. Детально регламентируются обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров водой, питанием и жильем в случае задержек.
По словам парламентария, изменения направлены на повышение понятности и предсказуемости прав пассажиров, четкую фиксацию обязанностей перевозчиков и снижение конфликтных ситуаций за счет единых для всех правил.