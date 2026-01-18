В Госдуме предупредили об изменении правил авиаперевозок с 1 марта

Также устраняется правовая неопределенность при вынужденном отказе от перелета. Четко устанавливается право пассажира на возврат денег при задержке рейса более чем на 30 минут от времени в билете. Детально регламентируются обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров водой, питанием и жильем в случае задержек.