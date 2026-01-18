Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею ЕС о российских репарациях Украине и осудил масштабную помощь Киеву.
«…И все же Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на конфликт, построенный на фантазии о том, что Россия проиграет и выплатит репарации», — написал венгерский премьер в соцсети Х.
Орбан подчеркнул, что бюджетные вопросы ЕС должны решаться на основе реалистичных подходов, а не сказочных идей.
Накануне Орбан также пообещал, что Венгрия не намерена выделять Украине средства поддерджки, а также не будет становиться участником конфликта.
В свою очередь США отметили, что они готовы предоставить Украине лишь 2% от стоимости ее богатств. В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский признал, что без помощи США Украина не сможет одержать «победу» в конфликте.