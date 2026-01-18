Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан раскритиковал фантазии ЕС о российских репарациях Украине: «Сказкам не место»

Орбан назвал выходящей за грани сказок идею ЕС о репарациях Украине от РФ.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею ЕС о российских репарациях Украине и осудил масштабную помощь Киеву.

«…И все же Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на конфликт, построенный на фантазии о том, что Россия проиграет и выплатит репарации», — написал венгерский премьер в соцсети Х.

Орбан подчеркнул, что бюджетные вопросы ЕС должны решаться на основе реалистичных подходов, а не сказочных идей.

Накануне Орбан также пообещал, что Венгрия не намерена выделять Украине средства поддерджки, а также не будет становиться участником конфликта.

В свою очередь США отметили, что они готовы предоставить Украине лишь 2% от стоимости ее богатств. В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский признал, что без помощи США Украина не сможет одержать «победу» в конфликте.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше