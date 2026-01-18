Депутат ГД: С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

С 1 марта в России вступают в силу новые правила воздушных перевозок, которые обязывают авиакомпании заранее и подробно информировать пассажиров об их правах. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.
По его словам, впервые на законодательном уровне детально прописывается обязанность перевозчика сообщать пассажирам условия перелета, порядок изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег, в том числе по болезни. Отдельный блок изменений касается семей с детьми: им будут обязаны предоставлять соседние места без доплат.
Также устраняется правовая неопределенность: вводится конкретный критерий — задержка рейса более чем на 30 минут от времени в билете, при котором пассажир имеет право на полный возврат средств. Подробно регламентируются обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров водой, питанием и жильем при задержках. По мнению Якубовского, это сделает права пассажиров понятнее, а обязанности перевозчиков — четче, снизив число конфликтов, передает РИА Новости.
