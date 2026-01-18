Депутат ГД: С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

Также устраняется правовая неопределенность: вводится конкретный критерий — задержка рейса более чем на 30 минут от времени в билете, при котором пассажир имеет право на полный возврат средств. Подробно регламентируются обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров водой, питанием и жильем при задержках. По мнению Якубовского, это сделает права пассажиров понятнее, а обязанности перевозчиков — четче, снизив число конфликтов, передает РИА Новости.