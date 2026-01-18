Врач Кондрахин объяснил оздоровительный эффект купаний в проруби

После крещенских купаний в проруби многие говорят о том, что чувствуют себя лучше. С чем связан оздоровительный эффект погружения в ледяную воду, aif.ru объяснил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Он отметил, что крещенские купания допустимы только для подготовленных здоровых людей и тех, у кого хронические заболевания в ремиссии.
«Некий элемент оздоровления присутствует, это называется психоэмоциональная перезагрузка, потому что при погружении в прорубь настолько больше вырабатывается адреналина, что после этого выбрасывается эндорфин, и ты получаешь очень приятное ощущение. Такие адреналиновые люди называются. Они идут за этим, потому что благодаря большому количеству выделившихся эндорфинов человек получает ощущение блаженства. Но если очень долго находиться в этой воде, то ты это блаженство потеряешь очень быстро, и быстро замерзнешь и утонешь», — рассказал кардиолог.
Эксперт подчеркнул. что ледяные купания являются стрессом для организма.
«Надо понимать, что для организма такие купания — это стресс. Если человек дольше будет находиться в холодном пространстве, он просто заболеет в любом случае, потому что люди очень быстро переохлаждаются», — добавил он.
Ранее Кондрахин объяснил, кому категорически противопоказаны крещенские купания.