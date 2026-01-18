Врач Кондрахин объяснил оздоровительный эффект купаний в проруби

«Некий элемент оздоровления присутствует, это называется психоэмоциональная перезагрузка, потому что при погружении в прорубь настолько больше вырабатывается адреналина, что после этого выбрасывается эндорфин, и ты получаешь очень приятное ощущение. Такие адреналиновые люди называются. Они идут за этим, потому что благодаря большому количеству выделившихся эндорфинов человек получает ощущение блаженства. Но если очень долго находиться в этой воде, то ты это блаженство потеряешь очень быстро, и быстро замерзнешь и утонешь», — рассказал кардиолог.