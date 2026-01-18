В Ноябрьске на Крещение организуют бесплатный автобус до купелей

«Автобус будет следовать по маршруту — “Школа 6” — “Интеллект центр” — “Кадет” — Санаторий “Озерный‑1”», — сказано в сообщении мэрии. Автобус будет отправляться от остановки «Школа № 6» с 11:30 до 22:30. В обратном направлении рейсы запланированы в интервале с 12:00 до 23:00. Транспорт будет курсировать по утвержденному маршруту с табличкой «Крещение», а расписание предусматривает рейсы с часовым интервалом в обе стороны.