В Ноябрьске на Крещение организуют бесплатный автобус до купелей

Автобус будет курсировать между «Школой 6», «Интеллект центром», «Кадетом» и санаторием «Озерный‑1».
В праздник Крещения Господня жители Ноябрьска смогут бесплатно добраться до купелей на специальном автобусе. Информацию об этом опубликовали в telegram‑канале администрации города.
«Автобус будет следовать по маршруту — “Школа 6” — “Интеллект центр” — “Кадет” — Санаторий “Озерный‑1”», — сказано в сообщении мэрии. Автобус будет отправляться от остановки «Школа № 6» с 11:30 до 22:30. В обратном направлении рейсы запланированы в интервале с 12:00 до 23:00. Транспорт будет курсировать по утвержденному маршруту с табличкой «Крещение», а расписание предусматривает рейсы с часовым интервалом в обе стороны.
Купели в Ноябрьске оборудуют в двух местах: на озере Ханто и в микрорайоне Вынгапуровском. Освященную воду можно набрать у храма Архистратига Михаила 18 января с 12:00 до 18:00, а также 19 января с 11:30 до 22:00.