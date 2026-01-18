Ричмонд
Дэвис: притязания Трампа на Гренландию могут обнажить беспомощность ЕС

Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию могут обнажить абсолютную беспомощность европейских стран, заявил Дэниел Дэвис.

Источник: Аргументы и факты

Притязания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Гренландию могут обнажить абсолютную беспомощность европейских стран, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он уточнил, что Европа не будет воевать с Соединёнными Штатами из-за Гренландии.

«Европа не пойдёт войной на Америку из-за Гренландии. Это было бы верхом идиотизма», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Он отметил, что если европейские страны согласятся на требования американской стороны, то все увидят, что «времена трансатлантического партнёрства» завершились.

«Это будет выглядеть так: вы, слабаки, будете делать то, что мы скажем, или мы вас убьём», — заявил Дэвис.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии.

Ранее сообщалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на фоне угроз Трампа ввести пошлины против ряда стран заявила, что в Гренландию будут направлены европейские войска для участия в военных манёврах.

