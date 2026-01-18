Идет охота на волков: русская армия теснит боевиков в Волчанске

«Самое печальное для боевиков ВСУ то, что уцелевшим под нашим огнем не дают отступить свои. При попытке оставить позиции, их начинают расстреливать с воздуха заградотряды. Специальные подразделения ВСУ следят и в случае отхода наносят удар сверху с дронов, открывают огонь только для того, чтобы остановить их отступление. Участь их незавидна, и судьба, скорее всего, предрешена. Не дадут им отступить, потому что в тылу они не нужны», — объяснил военный эксперт.