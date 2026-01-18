Ситуация под Волчанском приближается к критической развязке для Вооруженных сил Украины. В эксклюзивном интервью aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой раскрыл шокирующие детали разгрома группировки противника и тактику, которая приведет к освобождению ключевого опорного пункта.
«Бегут, проклиная командование»: как начался разгром под Волчанском.
По словам Липового, первые признаки паники в рядах украинских формирований появились после серии комбинированных ударов. Российские подразделения, ведя наступление по всем направлениям, применили точечное воздействие артиллерии и беспилотников.
«Боевики ВСУ отступают непосредственно в двух случаях: когда получают команду, и в большей степени, когда не получают, просто оставляют позиции, бегут. Подразделения ВСУ под Волчанском начали отступление после того, как по ним была нанесена серия комбинированных ударов нашими беспилотниками и артиллерией», — отметил военный.
Этот этап стал отправной точкой в расшатывании обороны. Украинские боевики, потерпев серьезные потери и не выдержав мощи российского огня, начали стихийно оставлять позиции, что в условиях жесткого контроля со стороны командования ВСУ само по себе является показателем катастрофической ситуации.
Заградотряды с дронов: почему у боевиков ВСУ нет шансов выжить.
Генерал заявил, что эти запертые в Волчанске боевики обречены, и причина этого — не только в действиях российской армии.
«Самое печальное для боевиков ВСУ то, что уцелевшим под нашим огнем не дают отступить свои. При попытке оставить позиции, их начинают расстреливать с воздуха заградотряды. Специальные подразделения ВСУ следят и в случае отхода наносят удар сверху с дронов, открывают огонь только для того, чтобы остановить их отступление. Участь их незавидна, и судьба, скорее всего, предрешена. Не дадут им отступить, потому что в тылу они не нужны», — объяснил военный эксперт.
Командование ВСУ рассматривает своих же солдат исключительно как расходный материал, не оставляя им ни малейшего шанса на спасение. Более того, особая жестокость применяется к тем, кто пытается сохранить жизнь.
«Сдаться в плен удается немногим, потому что они находятся под прицелом. Шансов дойти до наших подразделений у украинских военных очень мало. К тем, кто пытается сдаться в плен, со стороны командования ВСУ особое отношение. Их стараются уничтожить свои же в первую очередь», — добавил генерал-майор.
Тактика «трех дел»: артиллерия, дроны и малые группы для полного контроля.
В противовес отчаянному положению противника, действия российских подразделений выстроены четко, продуманно и минимизируют наши потери. Генерал Липовой раскрыл суть успешной тактики, применяемой под Волчанском. Он подчеркнул, что Волчанск является крупным укрепленным опорным пунктом, который сейчас берут в окружение.
Ключ к успеху лежит в тактике выдавливания и действиях малых штурмовых групп.
Эта методика, которую можно условно назвать тактикой «трех дел», включает мощную огневую обработку артиллерией и дронами-камикадзе для подавления узлов сопротивления. Затем в дело вступают штурмовые группы, которые, используя эффект огневого воздействия, занимают очищенные позиции.
Это приводит к постепенному сжатию кольца, что создает у противника ощущение неизбежности и провоцирует панику.
«Если боевики ВСУ видят, что на 50% объект потерян, перешёл под контроль наших подразделений, то остальную часть этого города или опорного пункта они уже хаотично бросают», — констатирует эксперт. Такая тактика не просто эффективна, но и деморализующе действует на врага, заставляя его бросать даже те участки, где еще можно было бы оказывать сопротивление.
«Максимум две недели»: когда Волчанск будет полностью освобожден.
Основываясь на динамике развития ситуации и моральном состоянии противника, генерал-майор Сергей Липовой дает точный и оптимистичный прогноз.
«Поэтому, я думаю, ждать осталось недолго. Неделя, максимум, две и Волчанск будет освобожден», — заявил собеседник издания.
Освобождение Волчанска, ключевого узла обороны ВСУ, станет значительной оперативно-тактической победой и откроет новые возможности для дальнейшего наступления группировки «Запад» ВС РФ.
Под Волчанском складывается классическая ситуация, когда профессиональная армия, использующая современную тактику и имеющая четкие цели, одерживает верх над деморализованными формированиями, чье командование давно перестало ценить жизнь своих солдат.