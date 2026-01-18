Кнутов раскрыл, как пугающие ВСУ спутники «Зоркий» будут применять вне СВО

Российские спутники «Зоркий», которые называют аналогом Starlink, будут использоваться не только в зоне СВО, но и для гражданских нужд, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что в 2026 году в России будет запущено серийное производство аналога Starlink — спутника «Зоркий».
Кнутов отметил, что спутники будут составлять цифровые карты, которые позже будут загружены в беспилотники.
Кроме того, эти карты помогут наносить более точные ракетные удары по позициям противника.
«Это спутники двойного назначения, они будут использоваться и для гражданских нужд. Их можно применять и в строительстве, и при контролировании лесных пожаров, наводнений, для проверки состояния урожая. Они же во многом могут помочь при решении экологических вопросов. Запуск этих спутников играет ключевую роль и в военной, и в гражданских сферах», — пояснил эксперт.
