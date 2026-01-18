«Взорвет бюджет Евросоюза»: Брюссель предупредили об угрозе из-за Украины

Европейский союз столкнется с серьезной угрозой бюджету в случае принятия Украины в объединение. Такую оценку ситуации дали в материале швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
Журналисты обращают внимание, что при 38 млн человек населения (по данным на 2024 год) валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения у страны вдвое меньше, чем у Болгарии. А она, к слову, считается беднейшим государством в ЕС.
«Из-за этого сочетания факторов Украина может перегрузить нынешние системы трансфертов и взорвать бюджет Евросоюза», — говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, вступление Украины в Европейский Союз является главной гарантией безопасности для страны и всего континента. Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в соцсети X после телефонной беседы с лидерами стран ЕС.
Она уточнила, что обсуждение касалось создания плана по предоставлению Киеву гарантий безопасности и поддержки в восстановлении Незалежной. По ее словам, евроглавы подробно рассмотрели эти вопросы и сумели достичь определенных договоренностей.