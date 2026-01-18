Ричмонд
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом

Матвиенко: блокада Ленинграда является геноцидом, осуществленным фашистами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Блокада Ленинграда является примером геноцида, осуществлённого европейскими фашистскими странами, этот факт не забудется, как и память о героизме, мужестве жителей города и его защитников, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Жители Северной столицы 18 января отмечают День прорыва блокады Ленинграда.

«Блокада Ленинграда является примером крупнейшего геноцида в истории, осуществлённого европейскими фашистскими странами. И этот факт не исчезнет, не забудется, как и наша память о героизме, мужестве, отваге, несгибаемой воле жителей блокадного Ленинграда и его защитников», — сказала Матвиенко, ее видеообращение размещено на официальном канале Совета Федерации в мессенджере Max.

«Скорбь по жертвам блокады навсегда останется в наших сердцах», — отметила законодатель.

